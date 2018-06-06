Попавшая в «расстрельный список» СБУ журналистка назвала его фарсом

Шеф-редактор украинского интернет-издания «Левый берег» Соня Кошкина, чье имя вошло в распространенный украинскими СМИ список из 47 журналистов, на которых якобы готовятся покушения, назвала публикацию фарсом и заявила, что не будет в этом участвовать. Об этом она написала в своем материале «Я не боюсь» на сайте издания.

Кошкина рассказала, что вечером 1 июня ее вызывали на допрос в СБУ, связанный с «расстрельным списком», однако она не смогла явиться. После этого журналистка несколько дней анализировала произошедшее. «Приняла для себя следующее решение: никуда не ходить, ничего не подписывать, охрану не брать. В фарсе не участвовать», — заявила шеф-редактор.

Она подчеркнула, что не может выступать свидетелем по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко, поскольку ей ничего не известно о деле. Кроме того, Кошкина обратила внимание на то, что власти Украины не представили подтверждений правдивости этого документа.

«Где экспертизы? Где подтверждения его, списка, правдивости? Где — российского его происхождения? Где доказательства того, что - на основе этой бумаги — мне действительно угрожает опасность?» — заявила журналистка.

Кошкина отметила, что на первом этапе речь шла лишь о 30 лицах, на которых готовились покушениях, при этом через сутки перечень расширился до 47 фамилий. Представитель «Левого берега» допустила, что новые фигуранты «расстрельного списка» могла появиться по воле Киева, в качестве попытки «приручения» журналистов и блогеров на старте предвыборной кампании.

«Рано или поздно это вскроется. Вскрывшись, обернется серьезными проблемами для страны и необратимыми для некоторых ее нынешних руководителей — когда бежать будет некуда и не с чем», — заключила Кошкина.

29 мая украинские СМИ распространили информацию об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в его доме в Киеве, при этом власти страны заранее обвинили Россию в причастности к произошедшему. При этом на следующий день в Службе безопасности Украины признались, что журналист жив, а нападение было инсценировано с целью предотвратить готовящееся на него покушение. Сам Бабченко появился на пресс-конференции. Накануне, 5 июня, укаинское издание опубликовало список из 47 журналистов и блогеров, на которых, как и на Бабченко, готовились покушения.