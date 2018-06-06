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СБУ подтвердила подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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В обнародованных украинскими СМИ списках возможных жертв, которых планировалось «нейтрализовать», как и журналиста Аркадия Бабченко, указаны те же фамилии, что и в документе, который изъяли силовики в ходе спецоперации. С соответствующим заявлением в среду, 6 июня, выступила Служба безопасности Украины (СБУ), сообщает Би-би-си.

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Украинское ведомство отметило, что упомянутых в списке людей «планировалось физически уничтожить в результате террористических актов» на территории страны.

Список из 47 журналистов и блогеров, на которых якобы, как и на Бабченко, готовились покушения, был опубликован 5 июня. Шеф-редактор украинского интернет-издания «Левый берег» Соня Кошкина, чье имя фигурировало в «расстрельном списке», назвала публикацию фарсом. Она также заявила, что не может выступать свидетелем по делу о покушении на Бабченко, поскольку ей ничего не известно о деле.

29 мая украинские СМИ распространили информацию об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, при этом власти страны заранее обвинили Россию в причастности к произошедшему. При этом на следующий день в Службе безопасности Украины признались, что журналист жив, а нападение было инсценировано с целью предотвратить готовящееся на него покушение. Сам Бабченко также присутствовал на пресс-конференции спецслужбы.

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