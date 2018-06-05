В СМИ появился список потенциальных жертв «организаторов покушения» на Бабченко

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало список из 47 работающих в стране журналистов и блогеров, которых, по версии Службы безопасности Украины (СБУ), планировали убить организаторы покушения на Аркадия Бабченко.

В список вошли заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, заместитель главного редактора «РБК-Украина» Сергей Гришин, журналист Виталий Портников, а также телеведущие Даниил Яневский, Роман Скрыпин и Татьяна Даниленко. По данным издания, покушения готовились на писателей Василия Шкляра и Юрия Андруховича, а также блогеров Дениса Казанского, Дениса Мацолу, Олесю Яхно. Кроме того, в перечне фигурируют главред издания ZN.UA Юлия Мостовая и ее первый заместитель Сергей Рахманин, главред «Левого берега» Соня Кошкина и владелица «Украинской правды» Алена Притула. При этом фамилия Бабченко в списке не числится.

О существовании списка из 47 человек, в отношении которых якобы готовились покушения, ранее сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

В конце мая в СМИ появилась информация об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в его доме в Киеве, при этом власти Украины заранее обвинили Россию в причастности к произошедшему. Однако на следующий день в СБУ признались, что журналист жив, а нападение было инсценировано с целью предотвратить готовящееся на него покушение. Как отметил глава украинской Службы безопасности Василий Грицак, в Киеве был задержан организатор покушения — украинец Борис Герман. Тот, в свою очередь, настаивает на своей невиновности и утверждает, что сотрудничал с контрразведкой.