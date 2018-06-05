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Порошенко оправдал действия СБУ в деле «убийства» Бабченко

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Фото: REUTERS/Mykola Lazarenko
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Президент Украины Петр Порошенко назвал допустимым методы, используемые Службой безопасности Украины (СБУ), которая устроила инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Свою позицию он озвучил в интервью испанской газеты El País.

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«Если мы хотим защищать свободу слова, если хотим защитить журналистов, мы должны будем использовать подобный метод… И я поддерживаю свои секретные службы, если они защищают журналистов», — сказал он.

Вместе с тем президент уточнил, что приказ СБУ отдал не он, а генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Порошенко добавил, что украинские власти арестовали «виновного» и в ближайшем будущем обнародуют информацию, откуда «поступали деньги, приказы, списки журналистов для убийств».

Информация об убийстве Бабченко на пороге его квартиры в Киеве появилась 29 мая. Киев незамедлительно возложил вину на Москву без предварительного расследования.

На следующий день СБУ призналась, что журналист жив, а его убийство было инсценировкой ради предотвращения покушения. При этом украинские силовики утверждают, что покушение заказали «именно российские спецслужбы». 

Действия Киева уже осудили в России, Европе и международных организациях.

Тем временем Бабченко опасается нового покушения. Он убежден, что на планирование убийства потребуется около двух месяцев

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