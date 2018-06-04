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Бабченко потребовал $50 тыс. за интервью

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Российский журналист Аркадий Бабченко потребовал денег от журналистов за эксклюзивное интервью с ним. Об этом главный редактор украинского общественно-политического издания «Гордон» Алеся Бацман написала в Facebook.

По словам Бацман, Бабченко подчеркнул в разговоре с одним из редакторов, что теперь он будет рассматривать только предложения от $50 тыс., однако если ему заплатят $60 тыс., он «точно согласится» на разговор.

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Журналистка рассказала, что после известия о смерти Бабченко она написала его близким друзьям с просьбой связаться с вдовой корреспондента, чтобы получить номер ее банковской карты.

«Мы оперативно организовали всеукраинский сбор денег, чтобы помочь его семье», — сообщила Бацман, предположив, что теперь, наверно, придется организовать акцию по сбору $50 тыс. за интервью.

Бабченко подтвердил на своей странице в соцсети, что просил денег у СМИ. По словам бывшего военного корреспондента, ему в очередной раз нужно жизнь заново строить с нуля, чтобы он мог думать «еще и о том, как делать вам рейтинги и контент». «Поэтому давайте так: 50 штук баксов — и эксклюзивное интервью ваше», — заявил он.

Журналист также сообщил, что российские СМИ якобы уже проявили интерес к его предложению, однако с ними он сотрудничать не собирается, передает НСН.

Об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве, сообщалось 29 мая. На следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что этот инцидент был инсценировкой и корреспондент жив.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что СБУ сделала посмешище из Бабченко, а репутации журналистского сообщества нанесен серьезный ущерб.

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