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Пранкеры Вован и Лексус позвонили генсеку «Репортеров без границ» ‍

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов, выступающий под псевдонимом Вован, и Алексей Столяров, более известный как Лексус, от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана позвонили генеральному секретарю международной организации «Репортеры без границ» Кристофу Делуару.

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Разговор касался ситуации вокруг инсценировки покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Гройсман во время беседы подтвердил, что негативно отнесся к проведенной СБУ акции. Ранее организация уже заявляла, что возмущена инсценировкой, пишет РЕН ТВ.

Также Делуар отметил, что деловой репутации журналистов, которые находятся под угрозой, подобное действие вредит. Что касается Кирилла Вышинского, которого мнимый Гройсман назвал террористом, то генсек не стал комментировать ситуацию.

Делуар также призвал не спешить с обвинениями, не имея на руках необходимых доказательств, и отметил, что не имеет доступа к материалам.

Информация об убийстве Аркадия Бабченко появилась вечером 29 мая. Позднее гибель журналиста подтвердили в МВД Украины.

На следующий день стало известно, что убийство являлось инсценировкой — якобы таким образом украинские спецслужбы хотели выйти на организаторов покушения на российского журналиста.

Впоследствии был задержан директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер» Борис Герман. Он отрицает свою вину и утверждает, что сотрудничал с контрразведкой Украины и знал о готовящейся инсценировке убийства Бабченко.

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