Защита «организатора покушения» на Бабченко обжаловала его арест

Защита Бориса Германа, подозреваемого в организации «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, обжаловала его арест. Об этом во вторник, 5 июня, сообщил адвокат Евгений Солодко.

Жалоба подана в Апелляционный суд Киева, дата ее рассмотрения пока не определена, отмечает агентство «Украинские новости».

Информация об убийстве Бабченко появилась вечером 29 мая. Позднее стало известно, что оно было инсценировано с целью поимки организаторов покушения на российского журналиста.

Обвинения в организации преступления предъявлены директору украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер» Борису Герману. В свою очередь, подозреваемый заявил, что сотрудничал с украинской разведкой и знал об инсценировке убийства российского журналиста.

Между тем Служба безопасности Украины 5 июня опубликовала список журналистов и блогеров, которых планировали убить организаторы покушения на Бабченко. Среди них — гендиректор телеканала ATR Айдер Муждабаев, журналисты Матвей Ганапольский, Евгений Киселев и многие другие. Всего в списке значатся 47 человек.