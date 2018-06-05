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Защита «организатора покушения» на Бабченко обжаловала его арест

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Фото: TASS/Zuma/Serg Glovny
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Защита Бориса Германа, подозреваемого в организации «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, обжаловала его арест. Об этом во вторник, 5 июня, сообщил адвокат Евгений Солодко.

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Жалоба подана в Апелляционный суд Киева, дата ее рассмотрения пока не определена, отмечает агентство «Украинские новости».

Информация об убийстве Бабченко появилась вечером 29 мая. Позднее стало известно, что оно было инсценировано с целью поимки организаторов покушения на российского журналиста.

Обвинения в организации преступления предъявлены директору украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер» Борису Герману. В свою очередь, подозреваемый заявил, что сотрудничал с украинской разведкой и знал об инсценировке убийства российского журналиста.

Между тем Служба безопасности Украины 5 июня опубликовала список журналистов и блогеров, которых планировали убить организаторы покушения на Бабченко. Среди них — гендиректор телеканала ATR Айдер Муждабаев, журналисты Матвей Ганапольский, Евгений Киселев и многие другие. Всего в списке значатся 47 человек.

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