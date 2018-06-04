Познер назвал незначительной фигурой запросившего за интервью $50 тыс. Бабченко

Российский телеведущий Владимир Познер считает личным делом журналиста Аркадия Бабченко его требование получить $50 тыс. за интервью. При этом Познер заявил, что ситуацию настолько раздули, как будто бывший военный корреспондент является значительной фигурой.

По словам ведущего авторской программы «Познер», в некоторых странах платят за интервью, в то время как в других — нет. Так, британская телерадиовещательная компания Би-би-си платит, когда берет интервью, а когда интервью берут в США — оплата не предусмотрена.

«Он хочет получать $50 тыс. — ну и бог с ним! Это вообще не имеет никакого значения. Из этого Бабченко уже раздули такое, что можно подумать, что он — значительная фигура», — цитирует Познера НСН.

Ранее о том, что Бабченко потребовал денег от журналистов за эксклюзивное интервью с ним, сообщила главный редактор украинского общественно-политического издания «Гордон» Алеся Бацман.

Бабченко подтвердил, что просил денег у СМИ. По его словам, ему в очередной раз нужно заново строить жизнь с нуля.

Об убийстве Аркадия Бабченко, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве, сообщалось 29 мая. Однако на следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что этот инцидент был инсценировкой, призванной предотвратить реальное покушение на журналиста. По версии украинского ведомства, организатором убийства выступил глава украинско-немецкой компании по производству оружия Борис Герман.