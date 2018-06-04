Прямой эфир
Сюжет:

Познер назвал незначительной фигурой запросившего за интервью $50 тыс. Бабченко

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский телеведущий Владимир Познер считает личным делом журналиста Аркадия Бабченко его требование получить $50 тыс. за интервью. При этом Познер заявил, что ситуацию настолько раздули, как будто бывший военный корреспондент является значительной фигурой.

Мировой развод
Что западные СМИ думают о шоу с «воскрешением» Бабченко

По словам ведущего авторской программы «Познер», в некоторых странах платят за интервью, в то время как в других — нет. Так, британская телерадиовещательная компания Би-би-си платит, когда берет интервью, а когда интервью берут в США — оплата не предусмотрена.

«Он хочет получать $50 тыс. — ну и бог с ним! Это вообще не имеет никакого значения. Из этого Бабченко уже раздули такое, что можно подумать, что он — значительная фигура», — цитирует Познера НСН.

Ранее о том, что Бабченко потребовал денег от журналистов за эксклюзивное интервью с ним, сообщила главный редактор украинского общественно-политического издания «Гордон» Алеся Бацман.

Бабченко подтвердил, что просил денег у СМИ. По его словам, ему в очередной раз нужно заново строить жизнь с нуля.

Об убийстве Аркадия Бабченко, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве, сообщалось 29 мая. Однако на следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что этот инцидент был инсценировкой, призванной предотвратить реальное покушение на журналиста. По версии украинского ведомства, организатором убийства выступил глава украинско-немецкой компании по производству оружия Борис Герман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Депутат рады назвал дешевым спектаклем инсценировку убийства Бабченко
Бабченко потребовал $50 тыс. за интервью

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017