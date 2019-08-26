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Адвокат рассказал о списках и дате обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Списки для обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной пока не утверждены, сообщил в понедельник, 26 августа, адвокат россиян Валентин Рыбин. Что касается даты обмена, то она, по словам защитника, уже определена.

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Как сообщает ТАСС, адвокат не назвал дату обмена, сообщив, что она «пока не для разглашения».

Рыбин, представляющий интересы осужденных на Украине Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, 23 августа заявил, что его подзащитных могут помиловать. По словам адвоката, Москва и Киев продолжают корректировать списки удерживаемых лиц для обмена.

22 августа адвокат Игорь Свинцицкий, представляющий интересы экс-бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова, сообщил, что сам обмен может состояться 28–29 августа.

21 августа сообщалось, что Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными. Речь шла в том числе и об украинских моряках, задержанных после провокации в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

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