Адвокат рассказал о списках и дате обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной

Списки для обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной пока не утверждены, сообщил в понедельник, 26 августа, адвокат россиян Валентин Рыбин. Что касается даты обмена, то она, по словам защитника, уже определена.

Как сообщает ТАСС, адвокат не назвал дату обмена, сообщив, что она «пока не для разглашения».

Рыбин, представляющий интересы осужденных на Украине Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, 23 августа заявил, что его подзащитных могут помиловать. По словам адвоката, Москва и Киев продолжают корректировать списки удерживаемых лиц для обмена.

22 августа адвокат Игорь Свинцицкий, представляющий интересы экс-бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова, сообщил, что сам обмен может состояться 28–29 августа.

21 августа сообщалось, что Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными. Речь шла в том числе и об украинских моряках, задержанных после провокации в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.