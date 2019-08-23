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Адвокат осужденных на Украине россиян допустил их помилование

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Фото: TAСС/ZUMA
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Россиян Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, могут помиловать. Такую вероятность допустил их адвокат Валентин Рыбин.

«По ним приговоры вступили в силу, и сейчас, скорее всего, будет проходить процедура помилования, и ребята будут уезжать (с Украины. — Ред.)», — заявил Рыбин агентству ТАСС 23 августа.

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Как пояснил он «Интерфаксу», процедура помилования является формальной для освобождения.

Также он добавил, что на данный момент Москва и Киев продолжают корректировать списки удерживаемых лиц для обмена, «точной формулы нет», хотя «на высшем уровне, наверное, всё согласовано».

Накануне Рыбин сообщил, что его подзащитных, а также некоторых других граждан России готовят к процедуре обмена, который состоится в ближайшее время. Вероятно, это произойдет 2829 августа.

По данным собеседника «Коммерсанта», на родину могут вернуться украинские моряки, задержанные после провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского добавил, что тема их освобождения обсуждалась Зеленским и президентом России Владимиром Путиным в ходе их первого телефонного разговора 11 июля.

Прапорщик Максим Одинцов и младший сержант контрактной службы Александр Баранов перешли на службу в российскую армию в 2014 году. В ноябре 2016 года на границе с Крымом их задержали и вывезли в Николаевскую область, что Москва расценила как похищение. На Украине заявили, что заманили контрактников на пункт пропуска «Джанкой» под предлогом передачи документов о высшем образовании. В феврале 2018 года Киев признал их виновными в дезертирстве и госизмене и приговорил к 14 и 13 годам заключения соответственно.

Евгений Мефедов проходил по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а сейчас обвиняется Киевом в сепаратизме. 19 августа его отпустили под залог.

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