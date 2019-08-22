Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену

Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой. Об этом сообщил адвокат россиян Валентин Рыбин в четверг, 22 августа.

По словам адвоката, его подзащитные сейчас проходят юридическую процедуру оформления обмена, который «должен состояться в самое ближайшее время».

В списке на обмен есть и другие россияне, однако их фамилии Рыбину неизвестны.

«Все они концентрируются в пунктах сбора и скоро, надеюсь, будут отправлены на обмен», — цитирует адвоката ТАСС.

Прапорщик Максим Одинцов и младший сержант контрактной службы Александр Баранов перешли на службу в российскую армию в 2014 году. В ноябре 2016 года на границе с Крымом их задержали и вывезли в Николаевскую область. Москва расценила их задержание как похищение. На Украине заявили, что контрактников заманили на пункт пропуска «Джанкой» якобы для передачи им документов о высшем образовании, полученном на Украине. В феврале 2018 года Киев признал их виновными в дезертирстве и госизмене и приговорил к 14 и 13 годам заключения соответственно.

Евгений Мефедов проходил по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а сейчас обвиняется Киевом в сепаратизме. 19 августа его отпустили под залог, а позднее 22 августа суд Николаева изменит ему меру пресечения, после чего Мефедов сможет выехать на пункт сбора, пишет «РИА Новости».

Накануне сообщалось, что Москва и Киев приступили к финальной стадии согласования обмена пленными, сейчас стороны уточняют списки лиц, пишет «Газета.ру». По данным источника газеты «Коммерсант», на родину могут вернуться украинские моряки, задержанные после провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского добавил, что тема освобождения моряков обсуждалась между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора 11 июля.