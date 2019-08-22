Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России

Главный редактор портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов призвал готовиться к разрыву отношений с Россией и «объявлению войны».

В интервью украинскому порталу «Обозреватель» он упрекнул действующего президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главу государства Петра Порошенко в том, что они объявлять войну и не планировали.

«Наоборот, все говорят: «Мир, мир, мир». Но мы видим, что усилия по его достижению пока малоэффективны», — заявил он.

При этом Бутусов отметил, что в первую очередь в интересы Украины входит разрыв отношений с «враждебным» государством. Поэтому, по его мнению, к такому шагу государство должно подготовиться.

«У нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя пять лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России», — подчеркнул он.

9 августа украинские СМИ опубликовали материал, в котором призвали мировые державы к разработке проекта по расчленению России.