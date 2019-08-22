Прямой эфир

Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России

0
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный редактор портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов призвал готовиться к разрыву отношений с Россией и «объявлению войны».

Камни решают всё: Зеленский разогнал силовиков трех областей
Как президент Украины борется с «Янтарной народной республикой»

В интервью украинскому порталу «Обозреватель» он упрекнул действующего президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главу государства Петра Порошенко в том, что они объявлять войну и не планировали.

«Наоборот, все говорят: «Мир, мир, мир». Но мы видим, что усилия по его достижению пока малоэффективны», — заявил он.

При этом Бутусов отметил, что в первую очередь в интересы Украины входит разрыв отношений с «враждебным» государством. Поэтому, по его мнению, к такому шагу государство должно подготовиться.

«У нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя пять лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России», — подчеркнул он.

9 августа украинские СМИ опубликовали материал, в котором призвали мировые державы к разработке проекта по расчленению России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине пожелали Макрону увидеть российские танки в центре Парижа
Украинский дипломат рассказал о «похоронах» антироссийских санкций

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019