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Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров по обмену заключенными

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Фото: официальное интернет-представительство Президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется уже в ближайшие дни увидеть результаты переговоров по вопросу обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «Интерфакс».

«Мы ждем результатов шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать», — отметил украинский лидер.

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Ранее 23 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла на Украину на фоне сообщений о готовящемся обмене российских и украинских заключенных. Ее визит в страну, по данным российского посольства в Киеве, продлится сутки. Цель поездки официально не уточняется, пишет «Газета.ру».

21 августа Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными. Речь шла в том числе и об украинских моряках, задержанных после провокации в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Среди россиян, которые должны вернуться на родину, могут оказаться похищенные СБУ Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, а также Евгений Мефедов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после — в сепаратизме.

Однако один из самых известных политзаключенных — главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский — останется вне этого процесса. По словам его адвоката, переговоры об освобождении с ним никто не проводил.

В списке на обмен есть и другие россияне, однако их фамилии не уточняются.

Обмен планируется провести 28-29 августа.

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