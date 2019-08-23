Возврату подлежат: Москва и Киев могут провести обмен в ближайшие дни

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может произойти в ближайшие дни, заявили «Известиям» собеседники, близкие к переговорам, а также представители защиты . Сейчас стороны ведут подготовку лиц, попавших в списки. Адвокат россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефёдова Валентин Рыбин сообщил «Известиям», что ожидает их возвращения на родину «в течение нескольких дней» . Между тем защита журналиста Кирилла Вышинского заверила, что главный редактор «РИА Новости Украина» по-прежнему не хочет быть «разменной монетой» и собирается доказывать свою невиновность в суде. Судьба 24 украинских моряков также пока остается неясной , поскольку изначально их не планировали включать в общий список, однако они сохраняют шансы в скором времени вернуться на родину.

Первые пойдут

Россия и Украина в ближайшие дни могут фактически впервые с 2014 года обменяться удерживаемыми лицами. Так, в Кремле уже подтвердили подобные контакты с Киевом . Лидер соседнего государства Владимир Зеленский после вступления в должность не раз заявлял, что возвращение граждан домой — одна из приоритетных задач нового руководства страны. На данный момент уже состоялось два телефонных разговора президентов России и Украины, по инициативе последней, в ходе которых обсуждалась проблема заключенных и подсудимых. Как рассказал «Известиям» собеседник, близкий к процессу, первый раунд обмена вряд ли будет «массовым», поскольку в нем будет фигурировать всего несколько фамилий. Однако его «символическое значение будет иметь большой эффект» . Однако он не исключил, что списки в последний момент могут расширить.

Первыми россиянами, которые вернутся домой, должны стать прапорщик Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, похищенные СБУ и вывезенные на территорию Николаевской области, а также Евгений Мефёдов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а позднее — в сепаратизме.

П-3 Заседание Подольского районного суда Киева по делу Александра Баранова, похищенного сотрудниками СБУ, 8 февраля 2018 года Фото: РИА Новости/Стрингер

— Ожидаю их обмена очень скоро. В течение нескольких дней это должно уже произойти, — сказал «Известиям» адвокат россиян Валентин Рыбин.

Ранее он сообщал «Известиям», что Одинцов и Баранов, приговоренные к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно, испытывают серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего сложилась «крайне тревожная ситуация».

— Сейчас появился шанс на возобновление диалога между странами, — сказал правозащитник.

Между тем Евгений Мефёдов решением Центрального районного суда города Николаева был 19 августа выпущен из СИЗО под залог.

П-4 Павел Гриб, осужденный на 6 лет тюремного заключения за призывы к терроризму и склонению к теракту в Сочи через интернет, во время оглашения приговора в Северо-Кавказском окружном военном суде, Ростов-на-Дону, Россия, 22 марта 2019 года Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Из украинцев, осуждённых в России, должны вернуться на родину Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко. Их на днях этапировали из различных исправительных колоний в СИЗО «Лефортово» . Ранее сообщалось, что эти люди, скорее всего, станут фигурантами первого этапа обмена между Москвой и Киевом. Источник «Известий», знакомый с ходом процесса, подтвердил, что «их готовят», однако «из-за чувствительности темы не стоит торопиться с официальными заявлениями».

Появилась также информация от источников в российских и украинских СМИ о том, что обмен может состояться 24 или 28-29 августа. И он пройдёт по принципу 33 на 33.

Вышинский за скобками

При этом Кирилл Вышинский, один из самых известных узников украинских властей, судя по всему, в обмене участия не примет . Главный редактор «РИА Новости Украина» еще при прежнем президенте Петре Порошенко больше года назад был арестован по обвинению в «госизмене». Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Тем не менее журналист твердо намерен отстаивать свою невиновность в суде и не собирается пополнять своей фамилией списки на обмен, рассказали «Известиям» его адвокаты.

— Мы не участвуем в каких-либо переговорах по обмену. Со мной как с адвокатом Кирилла никаких переговоров не проводилось, следовательно, я в них не участвую. Кирилл намерен в суде отстаивать невиновность и очистить свое имя от необоснованных обвинений в его адрес. Поэтому мы продолжаем добиваться справедливого и законного решения . А заявлений различных политиков и подковерных игр мы за этот год, что он под стражей, наблюдали достаточно, — сказал «Известиям» адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский.

П-1 Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда, 13 августа 2019 года Фото: РИА Новости/Стрингер

Другой защитник журналиста Дмитрий Дияментович также подтвердил, что «позиция Кирилла неизменна и он не хочет быть разменной монетой». Адвокаты напомнили, что 20 августа по причине болезни одного из судей не состоялось рассмотрение апелляции по изменению меры пресечения. При этом даты нового заседания назначено не было.

Сам Кирилл Вышинский ранее говорил, что его арест был напрямую связан с желанием властей Украины получить «вишенку на торте в списке на обмен, который можно было бы передать российской стороне», а не «торжеством правосудия».

Дело моряков

Тем временем остается неясной судьба 24 украинских моряков, задержанных Россией во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Сейчас они также находятся в СИЗО «Лефортово», хотя специально их туда никто не свозил . По словам собеседника «Известий», с ними ситуация обстоит «еще деликатнее и заявления будут сделаны, как только наступит определённость». Впрочем, он не исключил их участия в предстоящем обмене, хотя ранее заявлялось, что моряки находятся вне списков и проходят отдельным треком. Если они всё-таки вернутся домой в ближайшее время, то обмен между Россией и Украиной приобретет «масштабный характер, а посланный сигнал окажется значительным» . Адвокат украинских моряков Николай Полозов говорить на данную тему отказался.

П-2 Задержанные в Керченском проливе украинские моряки на заседании суда, Москва, Россия, 19 июля 2019 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мы это не комментируем, чтобы не навредить тем процессам, которые происходят, — сказал он «Известиям».

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя появившуюся информацию о скором обмене, отметил, что для продвижения этой темы «нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические и организационные аспекты». Он подчеркнул, что речь идет о судьбах людей и здесь требуется «кропотливая работа на результат».