Вышинский суд: защита обжалует арест главреда «РИА Новости Украина»

Сторона защиты главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского намерена на следующей неделе обжаловать решение суда о продлении ему ареста. Об этом «Известиям» сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский . При этом он подчеркнул, что для изменения меры пресечения есть все основания, а потому остается шанс, что дожидаться приговора Кирилл Вышинский будет не в СИЗО. Заседание суда шло на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского о возможности обменять главреда «РИА Новости Украина» на Олега Сенцова , осужденного в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме. Сам Вышинский категорически отказался от какой-либо процедуры обмена и заявил о намерении добиваться для себя оправдательного приговора. По мнению адвокатов журналиста, речь идет не о взаимной выдаче, а об одновременном снятии уголовной ответственности с Кирилла Вышинского и Олега Сенцова. Однако такая идея вызывает ряд юридических вопросов.

Очередная отсрочка

19 июля Подольский суд Киева вынес решение продлить арест главному редактору портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому до 19 сентября 2019 года , объявив перерыв в рассмотрении дела до 16 сентября. Тем самым был удовлетворен запрос украинской прокуратуры. Защита журналиста заявила, что решение не является окончательным и что адвокаты обратятся в Киевский апелляционный суд.

— Сторона защиты будет обжаловать данное решение. У нас были все основания для того, чтобы ему изменили меру пресечения. Рано говорить, что всё потеряно. У меня есть большие надежды на рассмотрение в апелляционном порядке, — сказал «Известиям» адвокат Вышинского Андрей Доманский. — Апелляция будет подана на следующей неделе.

vys Кирилл Вышинский с адвокатом Андреем Доманским Фото: РИА Новости

Срок содержания Кирилла Вышинского под стражей истекал 22 июля 2019 года. Сторона защиты рассчитывала, что суд удовлетворит ее ходатайство и изменит меру пресечения. Варианты были разные — от домашнего ареста до выхода под залог или под личные обязательства. По словам Андрея Доманского, арест может длиться долгое время: к сожалению, есть лица, которые несколько лет находятся под стражей без вынесения судом обвинительного приговора, отметил адвокат.

Главного редактора «РИА Новости Украина» задержали в Киеве в мае 2018 года. Его обвинили в государственной измене и незаконном обороте оружия, за что ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сам журналист обвинения отвергает. Он резко отметает все разговоры о его обмене на кого-либо из украинских граждан, заключенных в России, и намерен добиваться оправдательного приговора.

— Я никуда не собираюсь убегать, я хочу справедливости. Я слышал, что меня хотят обменять, но я не вещь, чтобы меня менять, — сказал на суде 19 июля журналист.

Обмен или оправдание?

Заседание прошло после заявления Владимира Зеленского о готовности обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, которого в 2015 году приговорили в России к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества и осуществлении двух терактов в Крыму.

— Мы бы хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных, — сказал Зеленский, подчеркнув, что «Сенцов — это не разменная монета».

Учитывая, что суд пока не вынес решение по делу Вышинского, а Олег Сенцов уже отбывает наказание в колонии Ямало-Ненецкого автономного округа, идея обмена вызывает вопросы. К этому стоит добавить, что и Вышинский, и Сенцов являются одновременно гражданами России и Украины, и это еще больше ставит процедуру обмена под сомнение.

Защита главреда «РИА Новости Украина» считает, что здесь речь идет не о передаче Москвой и Киевом друг другу удерживаемых лиц, но об одновременном освобождении их от преследования, то есть о снятии с них уголовной ответственности.

— Не надо путать освобождение от уголовного преследования с изменением меры пресечения — второе не отменяет первого, — пояснил «Известиям» Андрей Доманский. — То же касается и человека, который уже отбывает наказание. Чтобы его освободили, должен быть совершен ряд юридических действий.

По мнению адвокатов, слова Владимира Зеленского фактически подтверждают заявления защиты о том, что дело Кирилла Вышинского — политически мотивировано. Раз об этом говорит президент, то есть все основания утверждать, что журналист был незаконно привлечен к ответственности, подчеркнул Андрей Доманский.

Вместе с тем, по словам источника «Известий» в российских дипломатических кругах, Москва и Киев ведут переговоры о выдаче друг другу удерживаемых лиц. В этом плане выход на свободу Кирилла Вышинского стал бы хорошим сигналом для дальнейшего урегулирования, отметил собеседник.

vys Фото: РИА Новости

— Мы готовы передать Киеву их граждан, однако украинские власти должны показать, что они серьезно относятся к этому процессу, — сказал источник «Известий», знакомый с ходом переговоров.

При этом первоначальный обмен не будет включать выдачу 24 моряков, задержанных в октябре 2018 года в Керченском проливе, как того требует Киев: их отправят домой только после вынесения судом окончательного приговора, подытожил собеседник издания.

Переговоры проходят на фоне парламентских выборов на Украине, которые состоятся 21 июля. Тема улучшения отношений с Москвой стала одной из центральных в риторике выдвинувшихся партий, и обмен удерживаемыми лицами смог бы сдвинуть отношения России и Украины с мертвой точки. Однако, по мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, каким бы ни было решение по делу Кирилла Вышинского, на исход голосования оно никак не повлияет.

— «Слуга народа» на этих выборах уверенно побеждает — более 40% по партийным спискам (по данным социологической группы «Рейтинг», за президентскую партию готовы проголосовать порядка 47% украинцев. — «Известия»), — сказал «Известиям» эксперт. — Решение по делу Вышинского будет иметь действие лишь на какой-то небольшой процент людей, которые пока не определились, за кого они хотят голосовать.

По мнению Михаила Погребинского, в украинском обществе есть запрос на урегулирования противоречий с Москвой, однако пока Владимир Зеленский выступает с противоречивыми заявлениями: в один день он ведет себя так, будто заинтересован в решении конфликта, в другой — говорит совершенно противоположные вещи, которые вызывают предсказуемо негативную реакцию. Поэтому сейчас следует дождаться того, какие шаги будет предпринимать президент после выборов в Верховную раду, подытожил эксперт.