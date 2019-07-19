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Вышинский суд: защита обжалует арест главреда «РИА Новости Украина»

Журналист категорически отвергает идеи о его обмене на кого-либо из заключенных в России украинцев
Фото: РИА Новости
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Вышинский суд: защита обжалует арест главреда «РИА Новости Украина»
2019-07-19 15:47:39">
2019-07-19 15:47:39
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Сторона защиты главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского намерена на следующей неделе обжаловать решение суда о продлении ему ареста. Об этом «Известиям» сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский. При этом он подчеркнул, что для изменения меры пресечения есть все основания, а потому остается шанс, что дожидаться приговора Кирилл Вышинский будет не в СИЗО. Заседание суда шло на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского о возможности обменять главреда «РИА Новости Украина» на Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме. Сам Вышинский категорически отказался от какой-либо процедуры обмена и заявил о намерении добиваться для себя оправдательного приговора. По мнению адвокатов журналиста, речь идет не о взаимной выдаче, а об одновременном снятии уголовной ответственности с Кирилла Вышинского и Олега Сенцова. Однако такая идея вызывает ряд юридических вопросов.

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Очередная отсрочка

19 июля Подольский суд Киева вынес решение продлить арест главному редактору портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому до 19 сентября 2019 года, объявив перерыв в рассмотрении дела до 16 сентября. Тем самым был удовлетворен запрос украинской прокуратуры. Защита журналиста заявила, что решение не является окончательным и что адвокаты обратятся в Киевский апелляционный суд.

— Сторона защиты будет обжаловать данное решение. У нас были все основания для того, чтобы ему изменили меру пресечения. Рано говорить, что всё потеряно. У меня есть большие надежды на рассмотрение в апелляционном порядке, — сказал «Известиям» адвокат Вышинского Андрей Доманский. — Апелляция будет подана на следующей неделе.

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Кирилл Вышинский с адвокатом Андреем Доманским

Фото: РИА Новости
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Срок содержания Кирилла Вышинского под стражей истекал 22 июля 2019 года. Сторона защиты рассчитывала, что суд удовлетворит ее ходатайство и изменит меру пресечения. Варианты были разные — от домашнего ареста до выхода под залог или под личные обязательства. По словам Андрея Доманского, арест может длиться долгое время: к сожалению, есть лица, которые несколько лет находятся под стражей без вынесения судом обвинительного приговора, отметил адвокат.

Главного редактора «РИА Новости Украина» задержали в Киеве в мае 2018 года. Его обвинили в государственной измене и незаконном обороте оружия, за что ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сам журналист обвинения отвергает. Он резко отметает все разговоры о его обмене на кого-либо из украинских граждан, заключенных в России, и намерен добиваться оправдательного приговора.

— Я никуда не собираюсь убегать, я хочу справедливости. Я слышал, что меня хотят обменять, но я не вещь, чтобы меня менять, — сказал на суде 19 июля журналист.

Обмен или оправдание?

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Заседание прошло после заявления Владимира Зеленского о готовности обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, которого в 2015 году приговорили в России к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества и осуществлении двух терактов в Крыму.

— Мы бы хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных, — сказал Зеленский, подчеркнув, что «Сенцов — это не разменная монета».

Учитывая, что суд пока не вынес решение по делу Вышинского, а Олег Сенцов уже отбывает наказание в колонии Ямало-Ненецкого автономного округа, идея обмена вызывает вопросы. К этому стоит добавить, что и Вышинский, и Сенцов являются одновременно гражданами России и Украины, и это еще больше ставит процедуру обмена под сомнение.

Защита главреда «РИА Новости Украина» считает, что здесь речь идет не о передаче Москвой и Киевом друг другу удерживаемых лиц, но об одновременном освобождении их от преследования, то есть о снятии с них уголовной ответственности.

Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова

— Не надо путать освобождение от уголовного преследования с изменением меры пресечения — второе не отменяет первого, — пояснил «Известиям» Андрей Доманский. — То же касается и человека, который уже отбывает наказание. Чтобы его освободили, должен быть совершен ряд юридических действий.

По мнению адвокатов, слова Владимира Зеленского фактически подтверждают заявления защиты о том, что дело Кирилла Вышинского — политически мотивировано. Раз об этом говорит президент, то есть все основания утверждать, что журналист был незаконно привлечен к ответственности, подчеркнул Андрей Доманский.

Вместе с тем, по словам источника «Известий» в российских дипломатических кругах, Москва и Киев ведут переговоры о выдаче друг другу удерживаемых лиц. В этом плане выход на свободу Кирилла Вышинского стал бы хорошим сигналом для дальнейшего урегулирования, отметил собеседник.

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Фото: РИА Новости

— Мы готовы передать Киеву их граждан, однако украинские власти должны показать, что они серьезно относятся к этому процессу, — сказал источник «Известий», знакомый с ходом переговоров.

При этом первоначальный обмен не будет включать выдачу 24 моряков, задержанных в октябре 2018 года в Керченском проливе, как того требует Киев: их отправят домой только после вынесения судом окончательного приговора, подытожил собеседник издания.

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Переговоры проходят на фоне парламентских выборов на Украине, которые состоятся 21 июля. Тема улучшения отношений с Москвой стала одной из центральных в риторике выдвинувшихся партий, и обмен удерживаемыми лицами смог бы сдвинуть отношения России и Украины с мертвой точки. Однако, по мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, каким бы ни было решение по делу Кирилла Вышинского, на исход голосования оно никак не повлияет.

— «Слуга народа» на этих выборах уверенно побеждает — более 40% по партийным спискам (по данным социологической группы «Рейтинг», за президентскую партию готовы проголосовать порядка 47% украинцев. — «Известия»), — сказал «Известиям» эксперт. — Решение по делу Вышинского будет иметь действие лишь на какой-то небольшой процент людей, которые пока не определились, за кого они хотят голосовать.

По мнению Михаила Погребинского, в украинском обществе есть запрос на урегулирования противоречий с Москвой, однако пока Владимир Зеленский выступает с противоречивыми заявлениями: в один день он ведет себя так, будто заинтересован в решении конфликта, в другой — говорит совершенно противоположные вещи, которые вызывают предсказуемо негативную реакцию. Поэтому сейчас следует дождаться того, какие шаги будет предпринимать президент после выборов в Верховную раду, подытожил эксперт.

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