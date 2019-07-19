Прямой эфир

Захарова назвала позором продление ареста Вышинского

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу продления ареста журналиста Кирилла Вышинского. Она назвала такое решение украинского суда позором.

Свободу слову
Европарламентарии обратятся к украинским властям из-за задержания российского журналиста

«Стыд и позор. Вот и все европейские ценности», — написала Захарова в Facebook в пятницу, 19 июля.

Ранее в пятницу стало известно, что Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября. Защита журналиста уже заявило о намерении обжаловать решение. Следующее заседание по делу назначено на 16 сентября.

Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова
Адвокат напомнил о несогласии Вышинского на обмен

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017