Суд в Киеве продлил арест Вышинского

Подольский районный суд Киева отказался освободить главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского из-под ареста под личное поручительство. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает ТАСС.

Арест продлен до 19 сентября. Защита уже заявило о намерении обжаловать решение. Следующее заседание по делу назначено на 16 сентября.

Ранее 19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова выдать Москве Вышинского в порядке обмена. В качестве варианта обмена рассматривается отбывающий наказание в РФ украинский режиссер Олег Сенцов.

При этом в середине июля в Генпрокуратуре Украины допускали освобождение Вышинского. По словам пресс-секретаря украинского генпрокурора Ларисы Сарган, его могли освободить уже 15 июля. Как написала Сарган в Facebook, ожидается, «что этот человек по официальному решению суда выйдет на волю» благодаря решению Конституционного суда, письму от матери Вышинского Зеленскому и якобы «маленькой записочки, которую передали в руки президенту» Украины.

Киев уже озвучивал предложение обменять Вышинского на Сенцова в конце мая. В МИД России назвали это некорректным и заявили, что Киев поступает «нецивилизованно», когда берет заложников и требует их обмена на реальных преступников. В свою очередь, адвокат Вышинского Андрей Доманский отмечал ранее, что его подзащитный против своего обмена на кого-либо.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму, он отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима.