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Адвокат напомнил о несогласии Вышинского на обмен

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Фото: TASS/Zuma
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Главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, арестованный по подозрению в госизмене, против своего обмена на кого-либо. Об этом напомнила его защита.

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Адвокат Вышинского Андрей Доманский отметил, что заявления о возможном обмене россиянина на украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в России, — информационный вброс. Юрист заявил, что рассчитывает на законное решение суда, передает «РИА Новости».

Ранее 19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выдать России Вышинского в обмен на Сенцова в качестве первого шага доброй воли.

15 июля, во время встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, Вышинский заявил, что не согласен ни на какие варианты обмена и намерен добиваться оправдательного приговора.

Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года, он находится под арестом. Очередное слушание по делу должно состояться 19 июля.

Сенцов был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом на 20 лет в 2015 году за подготовку терактов в Крыму. Он отбывает наказание в ИК-1 Якутска.

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