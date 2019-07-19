В Союзе журналистов России связали продление ареста Вышинского с выборами в раду

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в пятницу, 19 июля, связал продление ареста главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского с предстоящими выборами в Верховую раду.

Он выразил уверенность, что политика продолжает играть большую роль в этом судебном процессе.

«Есть надежда на то, что после изменений в парламенте в Верховной раде, возможно, какие-то подвижки произойдут и в судьбе Вышинского, и в судьбе очень многих тех, кто находится в плену по обе стороны», — цитирует Соловьева телеканал «360».

Председатель союза заявил, что все надеялись на освобождение журналиста. «К этому были уже предпосылки. В прошлый раз его вывели уже из этой стеклянной клетки. Начались разговоры о том, что готовится освобождение. Сегодня эти предпосылки тоже были. Но вот опять», — добавил Соловьев.

Ранее в пятницу Подольский районный суд Киева продлил срок содержания Вышинского под арестом до 19 сентября.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Вышинского обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы.