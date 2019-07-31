Поручитель, распишитесь: украинские моряки могут быть дома до октября

Задержанных в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом «Известиям» рассказал адвокат украинцев Николай Полозов. По его словам, в Следственное управление ФСБ РФ уже отправлены письменные гарантии того, что обвиняемые в нарушении российской границы продолжат участвовать в судебных и следственных действиях после их возвращения на родину. Как пояснил «Известиям» высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах, Москва действительно готова передать 24 моряка Киеву в случае получения письменных гарантий, как это и было фактически заявлено в ноте МИДа, отправленной украинской стороне 25 июня.

Омбудсмен гарантирует

Россия не отказывается от предложения отправить украинских моряков домой, изменив им меру пресечения и получив письменные заверения от Киева, что все подсудимые продолжат участие в процессе над ними, отметил в разговоре с «Известиями» высокопоставленный собеседник в российских дипломатически кругах. По его словам, Москва готова взаимодействовать по этому делу в конструктивном ключе и отпустить задержанных на родину, однако о прекращении уголовного преследования речи не идёт.

— Как только соответствующие лица в России получат необходимый документ от Украины и изучат его, можно будет обсуждать дальнейшие шаги. Но мы от своих слов не отказывались, — сказал источник.

Между тем, по словам адвоката Николая Полозова, украинская сторона уже начала работу над реализацией этого предложения МИД РФ.

— Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ. В российской ноте (от 25 июня. — «Известия») было указано, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Личное поручительство — форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесли приговор, в судебных и следственных действиях, — сказал «Известиям» адвокат украинских моряков. — На текущий момент эти документы находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до исполнителя — следователя, в производстве которого находится это дело. Именно он должен в установленный законом срок — три дня — вынести по данному вопросу решение.

Адвокат отметил, что в случае удовлетворения прошения, моряков освободят из-под стражи. Если же будет получен отказ, то постановление можно будет обжаловать.

— Фактически те предложения МИД РФ, которые были заявлены в ноте, реализуются на практике. Естественно, после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и была подана соответствующая форма о поручительстве, — подчеркнул Николай Полозов.

В аппарате уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека «Известиям» подтвердили факт передачи ходатайства о её личном поручительстве соответствующим органам РФ. Однако уточнить, когда может быть получен ответ, не смогли.

Удаленное участие

Лефортовский районный суд Москвы 17 июля продлил на три месяца содержание под стражей моряков. Однако, как заверил адвокат, украинцы могут оказаться дома раньше этого срока, поскольку для изменения меры пресечения с ареста на поручительство не нужно заседание суда, следователь вправе решить вопрос самостоятельно. По словам стороны защиты, в ноте МИД РФ также указывается на постановление Международного трибунала ООН по морскому праву, который с одной стороны, обязал моряков освободить, а с другой — не запретил России продолжать уголовное дело.

Адвокат напомнил, что между Россией и Украиной существует соглашение об оказании правовой помощи, которое до сих пор не денонсировано. Поэтому проблем с обеспечением участия моряков в процессе возникнуть не должно. По его мнению, найти формат, который удовлетворил бы все стороны, вполне реально — например, это может быть конференц-связь.

Инцидент в Керченском проливе произошел утром 25 ноября 2018 года. Тогда два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» нарушили границу РФ в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, игнорируя требования российских пограничников. В итоге украинские корабли были задержаны, трое моряков получили легкие ранения. Все 24 человека на борту — 22 моряка и двое сотрудников СБУ — были арестованы по обвинению в нарушении госграницы. Арест украинцев позволил бывшему президенту ввести в стране режим ЧП, поставив под угрозу проведение выборов.

С приходом к власти в Киеве президента Владимира Зеленского в российско-украинских отношениях начались подвижки. 11 июля состоялся телефонный разговор лидеров двух стран. А МИД РФ направил украинским коллегам ноту, в которой разъяснялись варианты возвращения моряков домой. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, назначенный еще Петром Порошенко, отверг российское предложение, чем вызвал резкую критику со стороны новоиспеченного главы государства.