Собаку арестованных украинских моряков вернули на родину

Собаку украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, вернули на родину. Об этом 29 июля сообщает телеканал «112 Украина».

Как сообщает координатор группы адвокатов моряков Николай Полозов, собаку Джесси вернули в Херсонскую область. По данным юриста, всё это время животное находилось у сотрудников пограничной службы в Керчи, которые решили оставить ее у себя.

На поиски Джесси ушло несколько месяцев, а на момент ареста моряков она была трехмесячным щенком. В Керчи собака провела восемь месяцев.

24 украинских моряка были задержаны и впоследствии арестованы после вторжения трех кораблей BMC Украины в российские территориальные воды в Черном море 25 ноября 2018 года. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, из-за чего российским военным пришлось применить силу.

9 июля расследование уголовного дела завершилось, украинцам предъявили окончательное обвинение в незаконном пересечении границы РФ организованной группой. 17 июля срок их ареста продлили на три месяца.