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Зеленский потребовал освободить украинских моряков не в порядке обмена

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рассматривает возможность обмена моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом он сказал журналистам в пятницу, 19 июля.

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«Мы не говорим про обмен наших моряков. Моряков нам должны вернуть», — цитирует главу украинского государства ТАСС.

25 мая Зеленский заявил, что если Россия отпустит задержанных моряков, это будет сигналом о ее готовности урегулировать отношения с Украиной и может стать шагом к «разблокированию переговоров» и решению проблемы «цивилизованным способом».

В тот же день международный трибунал постановил, что Россия должна освободить задержанных в Керченском проливе моряков, а суда вернуть Украине. При этом в организации отметили, что трибунал не требует от России прекратить уголовное преследование моряков. В Кремле ответили, что полномочия суда не распространяются на данную ситуацию.

24 украинских моряка были задержаны и впоследствии арестованы после вторжения трех кораблей BMC Украины в российские территориальные воды в Черном море 25 ноября 2018 года. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. 9 июля расследование уголовного дела было завершено, украинцам предъявили окончательное обвинение в незаконном пересечении границы РФ организованной группой. 17 июля срок их ареста был продлен на три месяца.

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