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Москалькова прибыла в Киев с однодневным визитом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в пятницу, 23 августа, прибыла на Украину, где пробудет один день. Ее визит в страну происходит на фоне сообщений о готовящемся обмене российских и украинских заключенных, пишет «Интерфакс».

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«Да, есть информация, что она будет. Визит на один день», — отметили в посольстве РФ в Киеве. При этом цель визита официально не оглашается.

21 августа Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными. Речь шла в том числе и об украинских моряках, задержанных после провокации в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Среди россиян, которые должны вернуться на родину, могут оказаться похищенные СБУ Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, а также Евгений Мефедов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после — в сепаратизме.

Однако один из самых известных политзаключенных — главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский — останется вне этого процесса. По словам его адвоката, переговоры об освобождении с ним никто не проводил.

В списке на обмен есть и другие россияне, однако их фамилии не уточняются.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом должен происходить по принципу «всех на всех».

Обмен планируется провести 28-29 августа.

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