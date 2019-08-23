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Стали известны детали будущего обмена заключенными между Россией и Украиной

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Фото: ТАСС/Архип Верещагин
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Источники сообщили, что в ближайшие дни Россия и Украина могут провести обмен удерживаемыми лицами. Если это произойдет, то такой обмен станет первым за пять лет.

Среди россиян, которые должны вернуться на родину, могут оказаться похищенные СБУ Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, а также Евгений Мефёдов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после — в сепаратизме.

Однако один из самых известных политзаключенных — главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский — останется вне этого процесса. По словам его адвоката, переговоры об освобождении с ним никто не проводил.

Также остается неясной судьба украинских моряков, задержанных Россией во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. По данным источников, с ними ситуация обстоит «еще деликатнее».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Возврату подлежат: Москва и Киев могут провести обмен в ближайшие дни

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Названы даты обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной

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