Названы даты обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной назначен на 28–29 августа. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Игоря Свинцицкого, — представляет интересы экс-бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова.

По словам адвоката, Саттарова готовят к обмену на одного из наших украинских моряков.

«На кого можно — сказать не могу. Всё будет известно 28–29 августа, когда должна состояться акция обмена», — сказал Свинцицкий. Адвокат добавил, что его подзащитный доставлен в Службу безопасности Украины (СБУ) и проходит юридические процедуры оформления обмена.

Ранее 22 августа глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом должен происходить по принципу «всех на всех».

Как сообщалось 21 августа, Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными. Речь шла в том числе и об украинских моряках, задержанных после провокации в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.