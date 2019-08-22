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Названы даты обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной назначен на 28–29 августа. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Игоря Свинцицкого, — представляет интересы экс-бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова.

По словам адвоката, Саттарова готовят к обмену на одного из наших украинских моряков.

«На кого можно — сказать не могу. Всё будет известно 28–29 августа, когда должна состояться акция обмена», — сказал Свинцицкий. Адвокат добавил, что его подзащитный доставлен в Службу безопасности Украины (СБУ) и проходит юридические процедуры оформления обмена.

Ранее 22 августа глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом должен происходить по принципу «всех на всех».

Как сообщалось 21 августа, Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными. Речь шла в том числе и об украинских моряках, задержанных после провокации в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

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