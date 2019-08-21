Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются. Об этом в среду, 21 августа, сообщил источник «Коммерсанта», близкий к этим переговорам.

По словам собеседника газеты, на Украину точно вернутся моряки, задержанные после провокации в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. При этом он допустил, что, помимо моряков, Киеву могут быть переданы и другие лица. В качестве срока обмена назван конец августа.

Однако источник издания отказался ответить на вопрос о том, кого выдаст Украина в обмен на моряков. Свою позицию он объяснил желанием «не навредить». По данным газеты, среди них может оказаться бывший главный редактор «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене.

Информацию о том, что процесс обмена удерживаемыми на территориях обеих стран лицами запущен, подтвердил газете украинский дипломат на условиях анонимности.

В свою очередь, источник в офисе президента Украины рассказал, что тема освобождения моряков обсуждалась между российским лидером Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в ходе их первого телефонного разговора, который прошел 11 июля. Собеседник издания уверяет, что по этому вопросу стороны достигли принципиальной договоренности.

25 ноября 2018 года три корабля BMC Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. Корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

Позже суд арестовал всех моряков и отправил в Москву. 9 июля стало известно, что ФСБ завершила расследование уголовного дела в отношении моряков. Арестованным предъявлено окончательное обвинение в незаконном пересечении границы РФ организованной группой. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.