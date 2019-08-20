Бойцы ВСУ обезглавили сослуживца и бросили на рельсы

Троих бойцов Вооруженных сил Украины подозревают в убийстве своего товарища у линии разграничения в Донбассе, заявил начальник пресс-службы Управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов во вторник, 20 августа.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 19 августа в месте дислокации 501-го батальона 36-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Македоновка (севернее Мариуполя).

«В ходе неуставных взаимоотношений ударом ножа... был убит боевик», — сказал Безсонов, его цитирует Донецкое агентство новостей.

Военный добавил, что украинцы пытались представить смерть сослуживца как несчастный случай: они обезглавили тело убитого и положили его на железнодорожные пути.

Следователи уже задержали подозреваемых. На месте происшествия работают специалисты главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ.

Ранее в августе сообщалось, что солдат ВСУ погиб из-за неправильного обращения с оружием. Еще трое пострадавших доставлены в больницу.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив ее название в апреле 2018 года на ООС.