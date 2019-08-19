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Солдат ВСУ погиб из-за неправильного обращения с оружием

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Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine
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В Донбассе солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб из-за неправильного обращения с оружием. Еще трое пострадавших доставлены в больницу, сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции объединенных сил (ООС).

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Отмечается, что инцидент произошел на подконтрольной Киеву части Донбасса. Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на данные штаба ООС, причиной трагедии стало нарушение мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Других подробностей пока не сообщается.

Полиция начала проверку по факту произошедшего.

25 апреля помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер сообщила, что за время конфликта в Донбассе более 1 тыс. мирных жителей погибли и пострадали от наземных мин.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив ее название в апреле 2018 года на ООС.

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