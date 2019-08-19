Солдат ВСУ погиб из-за неправильного обращения с оружием

В Донбассе солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб из-за неправильного обращения с оружием. Еще трое пострадавших доставлены в больницу, сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции объединенных сил (ООС).

Отмечается, что инцидент произошел на подконтрольной Киеву части Донбасса. Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на данные штаба ООС, причиной трагедии стало нарушение мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Других подробностей пока не сообщается.

Полиция начала проверку по факту произошедшего.

25 апреля помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер сообщила, что за время конфликта в Донбассе более 1 тыс. мирных жителей погибли и пострадали от наземных мин.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив ее название в апреле 2018 года на ООС.