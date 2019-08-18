Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Отчет о правонарушениях украинских военных в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По его утверждению, данные документы являются секретными и свидетельствуют о росте числа преступлений украинских военнослужащих по отношению к мирному населению Донбасса.

Политик прикрепил сканы документов, адресованных министру обороны Украины Степану Полтораку, и привел несколько фактов преступлений военных.

Так, согласно опубликованным данным, некий контрактник Паламарчук, находясь в алкогольном опьянении, проник в частный дом, изнасиловал девушку и убил ее отца, вставшего на защиту.

Кроме того, двое пьяных военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады самовольно покинули подразделение и убили двух женщин, проникнув в их частный дом. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве.

Сообщается и об убийстве украинскими военными водителя такси, тело которого бойцы ВСУ спрятали в лесу.

«Также я перевел на русский язык статистические данные о преступлениях так называемых «воинов света». Они есть самые настоящие мародеры, убийцы, грабители, разбойники, насильники, хулиганы. Эти факты и сегодня скрываются от граждан Украины. Мне жаль, что украинцы продолжают не замечать, кто ими управлял и сегодня продолжает управлять», — подытожил Журавко.

Согласно приведенной статистике, в период с 2014 по 2015 год в ВСУ было зафиксировано 7422 нарушения, из них 36,3% в зоне так называемой АТО. В отношении мирного населения Донбасса 13% случаев — умышленное убийство, 52,9% — незаконное лишение свободы или похищение.

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках неоднократно отмечали, что часто украинское командование скрывает инциденты от вышестоящего руководства.

13 августа сообщалось, что нетрезвый боец ВСУ из-за разногласий прострелил ногу сослуживцу.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса с 2014 года. Тогда регион отказался признавать итоги госпереворота в стране.