Прямой эфир

Снайпер «Азова» подорвался в Донбассе

0
Фото: РИА Новости/Ульяна Соловьева
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снайпер полка «Азов» Роман Романенко погиб при подрыве на фугасе в Донбассе.

Остаются на линии: Донбасс ждет реальных шагов Киева по перемирию
Владимир Зеленский второй раз позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию на юго-востоке Украины

Как сообщила пресс-служба подразделения, Романенко был неоднократно отмечен знаками отличий и представлен к ордену «За мужество III степени», передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР) заявили о подрыве группы украинских силовиков при минировании участка у линии соприкосновения.

По заявлению Луганска, Народная милиция ЛНР передали останки погибшего Романенко представителям гуманитарного проекта «Эвакуация 200» при Министерстве обороны Украины.

При этом в ЛНР заявили, что украинские силовики открыли огонь по военнослужащим самопровозглашенной республики, которые эвакуировали тело погибшего.

28 апреля в ЛНР рассказали, что украинский военный после распития спиртного поссорился со сослуживцами и дезертировал, однако погиб, подорвавшись на мине.

Ополченцы ДНР и ЛНР неоднократно сообщали о случаях подрыва на минах, установленных украинскими силовиками, самих бойцов ВСУ.

25 апреля помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер сообщила, что за время конфликта в Донбассе более 1000 мирных жителей погибли и пострадали от наземных мин.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинские разведчики подорвались на минном поле в Донбассе
В ДНР рассказали о попытках прорыва украинских диверсантов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017