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Нетрезвый боец ВСУ из-за разногласий прострелил ногу сослуживцу

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Фото: youtube.com
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Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) в состоянии алкогольного опьянения прострелил ногу своему сослуживцу. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

По его словам, инцидент произошел вблизи населенного пункта Золотое-4. В результате конфликта между военнослужащими произошла драка и один из них воспользовался штатным оружием.

Кроме того, он попытался скрыть факт преступления от своего командования. Как отмечает телеканал «Звезда», злоумышленник сообщил, что ранение сослуживец якобы получил во время обстрела Народной милиции.

16 июля сообщалось, что бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе.

С 2014 года на Украине продолжается вооруженный конфликт между украинскими военными и жителями Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве и объявили о создании Донецкой и Луганской республик.

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