Украинские военные подорвались при установке бомбы на беспилотник

Украинские военные в Донбассе подорвались во время установки бомбы на беспилотник. Об этом 19 августа сообщает портал «ПолитНавигатор».

По имеющейся информации, инцидент произошел 18 августа. Военнослужащие пытались установить на летательный аппарат самодельное взрывное устройство, которое впоследствии сдетонировало.

В результате взрыва погиб один военный, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

9 августа сообщалось, что бойцы ВСУ подорвались на своей мине по вине командира, который отказался купить карту минных полей и отправил военных заниматься самостоятельным составлением документа.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.