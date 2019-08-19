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Украинские военные подорвались при установке бомбы на беспилотник

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Фото: ТАСС/ Станислав Красильников
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Украинские военные в Донбассе подорвались во время установки бомбы на беспилотник. Об этом 19 августа сообщает портал «ПолитНавигатор».

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По имеющейся информации, инцидент произошел 18 августа. Военнослужащие пытались установить на летательный аппарат самодельное взрывное устройство, которое впоследствии сдетонировало.

В результате взрыва погиб один военный, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

9 августа сообщалось, что бойцы ВСУ подорвались на своей мине по вине командира, который отказался купить карту минных полей и отправил военных заниматься самостоятельным составлением документа.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.

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