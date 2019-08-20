Прямой эфир

Украинские силовики перебросили тяжелую артиллерию в район Мариуполя

0
Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские силовики перебросили в район Мариуполя тяжелую артиллерию. Об этом во вторник, 20 августа, сообщили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Зачем стреляют родные украинцы?»
Жители прифронтового села ДНР — о перемирии, границах и самых насущных проблемах

«Нашей разведкой отмечается военная техника, размещенная в нарушение Минских договоренностей, вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов», — цитирует сообщение «РИА Новости».

По данным Народной милиции, сейчас в районе Мариуполя находятся несколько единиц самоходных гаубиц «Гвоздика» калибром 122 мм.

16 августа в ДНР заявили, что украинские силовики выпустили 12 мин калибром 120 мм по населенному пункту Доломитное близ Горловки. 12 и 13 августа бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли школу, многоквартирный дом и хозпостройки на окраине Горловки.

С 21 июля в Донбассе действует режим прекращения огня, однако украинские солдаты продолжают вести обстрелы и нарушать перемирие. 12 августа в самопровозглашенной республике предупредили, что ситуация находится на грани очередного витка эскалации конфликта.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти, объявили о своей независимости и создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оппозиция указала на нежелание Зеленского урегулировать конфликт в Донбассе
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019