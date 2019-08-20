Украинские силовики перебросили тяжелую артиллерию в район Мариуполя

Украинские силовики перебросили в район Мариуполя тяжелую артиллерию. Об этом во вторник, 20 августа, сообщили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Нашей разведкой отмечается военная техника, размещенная в нарушение Минских договоренностей, вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов», — цитирует сообщение «РИА Новости».

По данным Народной милиции, сейчас в районе Мариуполя находятся несколько единиц самоходных гаубиц «Гвоздика» калибром 122 мм.

16 августа в ДНР заявили, что украинские силовики выпустили 12 мин калибром 120 мм по населенному пункту Доломитное близ Горловки. 12 и 13 августа бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли школу, многоквартирный дом и хозпостройки на окраине Горловки.

С 21 июля в Донбассе действует режим прекращения огня, однако украинские солдаты продолжают вести обстрелы и нарушать перемирие. 12 августа в самопровозглашенной республике предупредили, что ситуация находится на грани очередного витка эскалации конфликта.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти, объявили о своей независимости и создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).