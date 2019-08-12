Прямой эфир

В Донбассе предупредили об опасности очередного витка эскалации конфликта

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация в Донбассе находится на грани очередного витка эскалации в связи с обстрелами с украинской стороны, заявили в управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает «РИА Новости».

«Зачем стреляют родные украинцы?»
Жители прифронтового села ДНР — о перемирии, границах и самых насущных проблемах

«Нам все сложнее называть обстрелы со стороны Украины наших мирных городов и поселков «нарушением перемирия». Это откровенная агрессия и геноцид нашего мирного населения», — сказал глава пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, только решительные действия международных организаций могут остановить «очередной виток кровопролития».

«Мы призываем мировое сообщество обратить пристальное внимание на действия украинской стороны по уничтожению народа Донбасса», — заявил Безсонов.

21 июля вступило в силу очередное перемирие в Донбассе. Договоренности формально включают в себя запрещение любого ведения огня, а также ответственность лиц за нарушение режима тишины. Тем не менее из региона поступают сообщения об обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. Так, 11 августа ВСУ обстреляли населенный пункт Горловка.

С 2014 года продолжается вооруженный конфликт между украинскими военными и жителями Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве и объявили о создании Донецкой и Луганской республик. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВСУ грабят мирных жителей из-за нехватки еды
В ЛНР заявили о наращивании ВСУ сил в Донбассе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017