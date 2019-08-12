В Донбассе предупредили об опасности очередного витка эскалации конфликта

Ситуация в Донбассе находится на грани очередного витка эскалации в связи с обстрелами с украинской стороны, заявили в управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает «РИА Новости».

«Нам все сложнее называть обстрелы со стороны Украины наших мирных городов и поселков «нарушением перемирия». Это откровенная агрессия и геноцид нашего мирного населения», — сказал глава пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, только решительные действия международных организаций могут остановить «очередной виток кровопролития».

«Мы призываем мировое сообщество обратить пристальное внимание на действия украинской стороны по уничтожению народа Донбасса», — заявил Безсонов.

21 июля вступило в силу очередное перемирие в Донбассе. Договоренности формально включают в себя запрещение любого ведения огня, а также ответственность лиц за нарушение режима тишины. Тем не менее из региона поступают сообщения об обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. Так, 11 августа ВСУ обстреляли населенный пункт Горловка.

С 2014 года продолжается вооруженный конфликт между украинскими военными и жителями Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве и объявили о создании Донецкой и Луганской республик. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.