В ЛНР заявили о наращивании ВСУ сил в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают силы и средства в зоне проведения военной операции на юго-востоке страны. Об этом заявил офицер пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

По его словам, это зафиксировала разведка. Так, замечено прибытие трех минометных расчетов украинских силовиков в район населенного пункта Рубежное, сообщает в воскресенье, 11 августа, «РИА Новости». Установлено размещение БТР-4 «Буцефал» и 23-миллиметровой зенитной пушки ЗУ-23 в жилом районе Степового, а также БМП-2 в районе Райгородки.

Накануне стало известно, что командование украинской операции объединенных сил направило на передовую снайперов, разрешив им стрелять по мирным жителям и военнослужащим самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. В указаниях говорится о праве снайперов «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности».

В Донбассе 21 июля вступил в силу очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным. Договоренности формально включают в себя запрещение любого ведения огня, а также ответственность лиц за нарушение режима тишины.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них военные действия.