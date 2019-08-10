В ДНР заявили об угрозе нового витка конфликта в Донбассе

Руководитель пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов в субботу, 10 августа, заявил, что украинские силовики укрепляют свои позиции в районе Мариуполя. По его словам, это может привести к новому витку конфликта.

«В настоящее время враг, пользуясь соблюдением перемирия с нашей стороны, продолжает проводить фортификационное оборудование своих позиций», — цитирует представителя милиции ДНР «РИА Новости».

Безсонов отметил, что к переднему краю были доставлены средства инженерного разграждения УР-77. По его словам, также в районе сразу трех населенных пунктов на юге Донецкой области были зафиксированы самоходные реактивные установки.

«По имеющейся у нас информации, в штабе оккупантов в Краматорске сейчас усиленно готовятся к активной фазе конфликта», — сказал он.

Руководитель пресс-службы также добавил, что, по поступившим к ним данным, силовики отправляют на передовую снайперские пары для ведения огня по позициям ДНР. В заключение Безсонов призвал международных наблюдателей немедленно принять меры для предупреждения и предотвращения очередного витка кровопролития в Донбассе.

Ранее 10 августа в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) рассказали, что командование украинской армии перебросило в зону конфликта на востоке Украины танки, гаубицы и боевые машины пехоты (БМП).

В Донбассе 21 июля вступил в силу очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным. Договоренности формально включают в себя запрещение любого ведения огня, а также ответственность лиц за нарушение режима тишины. Меры по соблюдению перемирия согласовали на переговорах контактной группы в Минске 17 июля.

Сообщалось, что в обеих самопровозглашенных республиках ответственность за нарушение режима прекращения огня довели до каждого военнослужащего. В ДНР и ЛНР рассчитывают, что Украина также будет добросовестно соблюдать перемирие.

Несмотря на это, 21 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окрестности населенного пункта на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

8 августа эксперты оценили шансы на снижение напряженности в Донбассе.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.