Украинские силовики перебросили в зону конфликта танки, гаубицы и БМП

В народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) рассказали, что командование украинской армии перебросило в зону конфликта на востоке Украины танки, гаубицы и боевые машины пехоты (БМП). Об этом заявил в субботу, 10 августа, представитель управления народной милиции Иван Филипоненко.

«Так, нашей разведкой отмечено прибытие 19 танков Т-72 в район населенного пункта Рубежное, размещение двух 152 мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» в районе населенного пункта Дружба и четырех БМП в районе населенного пункта Золотое», — приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

Филипоненко также добавил, что украинские силовики продолжают использовать перемирие для перегруппировки сил и средств в зоне конфликта.

В Донбассе 21 июля вступил в силу очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным. Договоренности формально включают в себя запрещение любого ведения огня, а также ответственность лиц за нарушение режима тишины. Меры по соблюдению перемирия согласовали на переговорах контактной группы в Минске 17 июля.

Сообщалось, что в обеих самопровозглашенных республиках ответственность за нарушение режима прекращения огня довели до каждого военнослужащего. В ДНР и ЛНР рассчитывают, что Украина также будет добросовестно соблюдать перемирие.

Несмотря на это, 21 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окрестности населенного пункта на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

8 августа эксперты оценили шансы на снижение напряженности в Донбассе.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.