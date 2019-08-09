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Киев подготовил 800 полицейских для возвращения Донбасса

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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МВД Украины подготовило порядка 800 полицейских, которые будут задействованы в операции по возвращению Донбасса под контроль Киева, сообщает пресс-служба национальной полиции страны в пятницу, 9 августа.

Как пояснили в ведомстве, силовиков подготовили по специально разработанной учебной программе. Они проходили тренировки совместно с работниками нацгвардии, спасательной и пограничной служб, а также изучили международные практики миротворческих миссий.

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Кроме того, полицейские изучают социально-экономическую ситуацию, возможность возврата бизнеса и настроение людей на неподконтрольных украинской власти территориях.

По информации нацполиции, уже разработан расчет сил и средств, которые будут нести службу на «деокуппированных районах» Донбасса в первый год. В частности, там планируется создать 16 отделов и отделений полиции для обеспечения общественного порядка.

«Сегодня мы имеем содержательную основу для деоккупации и реинтеграции жителей временно оккупированной территории в украинское пространство», — сказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Он подчеркнул, что Украина не станет «успешной», если забудет о своих гражданах по ту сторону линии разграничения.

Двумя дням ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины начали активную подготовку к наступлению на ДНР. Они, в частности, вышли на огневые позиции в районах сел Терновое, Кирово, Андреевка.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

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