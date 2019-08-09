Украина и США запустили совместный ядерный проект

Киев и Вашингтон запустили совместный проект в области ядерных исследований, сообщает украинское посольство в США в своем Facebook в пятницу, 9 августа.

Предполагается, что проект будет работать в образовательной и исследовательской сферах и касаться вопросов инженерии и ядерной науки.

О старте программы объявил посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, сегодня Киев имеет «большой потенциал и мощных специалистов» в ядерной сфере, которые готовы применять свои знания для реализации совместных с американцами проектов.

Ранее в июле Чалый рассказал, что более 90% военно-технической помощи, которая оказывалась Украине в последние годы, поступало из США. Он заверил, что Киев является стратегическим партнером для Вашингтона в сфере обороны и безопасности.