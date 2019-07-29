Украинский дипломат назвал объем военно-технической помощи из США

Более 90% военно-технической помощи, которая оказывалась Украине в последние годы, поступало из США. Об этом в интервью «Укринформу» сообщил украинский посол в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

Он выразил надежду, что в 2019 году будет реализован крупный контракт по закупке в США летального оборонительного оружия. Дипломат не уточнил, о каком виде вооружений идет речь, но отметил, что заключение такой сделки стало возможно «благодаря доверию к Украине, а также изменениям украинского законодательства».

«Нужно было сделать важные шаги, например, открыть возможность прямой закупки вооружений министерством обороны за рубежом, в первую очередь в США. Почему я говорю «в первую очередь», потому что 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из Соединенных Штатов», — сказал Чалый.

По словам дипломата, Украина является стратегическим партнером для США в сфере обороны и безопасности, пишет «Газета.ру».

25 июля сообщалось о телефонном разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Лидеры стран договорились подробно обсудить взаимодействие во время визита украинского лидера в Вашингтон. Трамп подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США, а также заявил о готовности всесторонне помогать в реализации реформ в этой стране.