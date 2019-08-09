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На Украине подсчитали стоимость зарубежных визитов Зеленского

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Фото: TASS/imago images/Xinhua/via www.imago-images.de
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Заграничные поездки шестого президента Украины Владимира Зеленского обошлись бюджету страны более чем в 5,6 млн гривен (14,6 млн рублей). Об этом в пятницу, 9 августа, рассказали журналистам в Госуправлении делами.

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«Расходы на обеспечение визитов официальных делегаций во главе с президентом Украины за границу cоставили 4830,3 тыс. гривен (12,4 млн рублей), $30,8 тыс. (2 млн рублей) и €3,6 тыс. (263 тыс. рублей)», — цитирует данные Госуправления агентство УНН.

Отмечается, что в стоимость включены все поездки главы государства с 20 мая по 30 июля 2019 года.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Первая поездки главы украинского государства состоялась в начале июня в Брюссель (Бельгия). Там он в том числе провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. 17 июня Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Уже на следующий день глава украинского государства посетил Берлин, где провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Также с 1 по 3 июля состоялся рабочий визит Зеленского в Канаду, а 7–8 августа украинский лидер посещал Анкару (Турция).

Зеленский одержал победу на втором туре выборов главы государства, который прошел 21 апреля. Своего оппонента и предшественника на посту лидера Петра Порошенко он опередил со значительным отрывом — 73,22% против 24,45% голосов.

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