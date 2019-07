Окончательно подорвали: ядерные испытания США до сих пор губят Маршалловы острова

Даже спустя 60 лет после окончания ядерных испытаний, проводившихся Соединенными Штатами в районе Маршалловых островов, дно моря, почвы и фрукты атоллов Бикини и Эниветок имеют уровни радиации выше, чем в Фукусиме или Чернобыле . «Известия» — о том, насколько опасна ситуация на считавшемся когда-то «земным раем» тихоокеанском архипелаге.

Уже через год после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки США начали свою программу ядерных испытаний на Маршалловых островах. Взрывы зарядов различной мощности производились там в период с 1946 по 1958 год. Спустя 61 год исчерпывающие данные независимого исследования показывают, что морское дно, почвы и даже фрукты, вызревающие на атоллах, таких как Бикини или Эниветок, накапливают радиоактивные частицы в количествах, значительно превышающих допустимые уровни. Концентрации радионуклидов в почвах четырех необитаемых в настоящее время атоллов «существенно выше», чем в районах, затронутых чернобыльской или фукусимской катастрофой.

Ядерный-1 Испытание ядерной бомбы на атолле Бикини, 1946 год Фото: Global Look Press

Справка «Известий» Американские войска захватили Маршалловы острова в 1944 году. В 1947 году согласно решению ООН они были включены в «подопечную территорию Тихоокеанские острова», находившуюся под управлением США. В 1974 году правительством островов была принята резолюция о независимости, а в 1990 году их суверенитет признан Организацией Объединенных Наций. Тем не менее в 2004 году Маршалловы острова продлили еще на 20 лет договор о свободной ассоциации с США, в соответствии с которым Штаты осуществляют контроль над финансовой деятельностью страны и занимаются вопросами ее обороны, имея право использовать в «интересах защиты территории расположенные на ней военные базы» (созданные американцами в 1944 году на атоллах Кваджалейн и Маджуро)

Фонящие атоллы

«До сих пор не было никаких независимых расследований радиоактивного загрязнения и его последствий», — прокомментировала для издания El País Моника Руко, которая была заместителем директора «Проекта K-1», центра ядерных исследований Колумбийского университета (США), когда его ученые провели серию научных миссий на Маршалловы острова в период с 2015 по 2018 год.

По ее словам, «все предшествовавшие «К-1» годы на Маршаллах если и проводилось какое-то изучение вод и почвы на предмет радиационного фона, то делалось это исключительно военными. Главным образом Ливерморской национальной лабораторией имени Лоуренса».

«Правительство островов не доверяло большей части представленных ими данных», — добавляет Руко.

Ученые — участники «Проекта K-1» смогли проанализировать уровни гамма-излучения в окружающей среде, а также измерить концентрацию нескольких радиоактивных элементов, таких как плутоний-238, америций-241 или цезий-137, в образцах почв, пластах морского дна и плодах растений, собранных на всех атоллах и островах, где производились взрывы или выпадали радиоактивные осадки.

Территория Республики Маршалловы Острова включает в себя 29 атоллов и пять островов. Ядерные испытания США были сосредоточены на двух атоллах — Эниветоке и Бикини, расположенных на севере архипелага. Многие закладки зарядов делались внутри лагун. Некоторые испытания производились на небольших островах, которые буквально испарились после взрывов. Хотя 67 бомб, взорванных здесь, — это лишь 6% от общего количества ядерных испытаний, проведенных США, на Маршалловы острова приходится более половины суммарного заряда испытанных взрывчатых веществ: 108,5 млн т из 196 млн т в тротиловом эквиваленте.

Фото: commons.wikimedia.org/ «Купол Рунит», известный также как «Купол Кактус» или «Гроб», — закрытая куполом яма для захоронения 84 000 куб. м радиоактивной почвы с различных загрязненных островов атолла Эниветок, которая возникла в результате серии ядерных испытаний операции «Хардтак I» на Тихоокеанском полигоне

Авторы нового исследования, результаты которого опубликованы 15 июля 2019 года в научном журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), измерили гамма-излучение на десятке мелких островков, входящих в состав атоллов Бикини, Эниветок, Ронгелап и Утирик. На двух последних не проводились испытания, но на них выпадали радиоактивные осадки — облака переносили радионуклиды на расстояние до 600 км от места взрывов. Ученые взяли сотни образцов почвы, чтобы измерить концентрацию пяти радиоактивных элементов. Со дна лагуны Бикини, где американские военные взорвали Castle Bravo, свою самую большую термоядерную бомбу, они взяли 129 проб из слоя отложений.

Справка «Известий» PNAS является одним из самых цитируемых научных журналов в мире, ежегодно публикует более 3200 научных статей. Учрежден в 1914 году

«Наше исследование кратера, образовавшегося в результате испытания Castle Bravo, является первым систематическим исследованием с достаточно большим количеством образцов, чтобы получить карту степени загрязнения территории различными радиоизотопами, — комментирует нынешний директор «Проекта K-1» Ивана Николич-Хьюз, соавтор исследования. — В эпицентре взрыва почти нет следов плутония-238 и цезия-137, но наблюдается высокая активность трех других элементов: плутония-239, плутония-240, америция-241 и висмута-207, которые также являются радиоактивными. Концентрация названных элементов здесь превышает в 10–100 раз ту, что обнаружена в других районах Маршалловых островов».

Что касается гамма-излучения окружающей среды, наиболее опасными пунктами являются остров Бикини одноименного атолла и остров Наен атолла Ронгелап. В обоих случаях десятки проб показали достижение и превышение уровня 5 мЗв (миллизиверт, единица измерения дозы радиации, поглощаемой биологической тканью). Для сравнения: естественная радиация, которую человек получает каждый год, составляет около 2,4 мЗв (данные руководства Совета по ядерной безопасности).

Смерть на ветках

Самая большая опасность для всего живого таится в почве. В результате исследований специалисты обнаружили присутствие плутония-238 и еще четырех радиоактивных изотопов в очень высоких концентрациях. Чтобы понятнее было, о чем идет речь, скажем, что в США установлен максимальный предел безопасности для одного из них, америция-241, на уровне 1110 Бк/кг вещества, в данном случае земли (беккерель является единицей ядерной активности радиоактивного изотопа). Так вот концентрация Am-241 на острове Наен достигает 3090 Бк/кг. Концентрация Cs-137 на Бикини доходит до 7,140 Бк/кг. Эти сегодняшние уровни превышают показатели, зарегистрированные в районах вблизи Чернобыля через десятилетие после взрыва реактора и после цунами, которое демонтировало атомную электростанцию ​​в Фукусиме.

«Для каждого радиоизотопа (Am-241, Cs-137, Pu-238 и Pu-239,240) мы стремились сравнить полученные нами значения с имеющимися стандартами и/или концентрациями, которые были измерены в других регионах мира, затронутых излучением, вызванным деятельностью человека, — объясняет Николич-Хьюз. — В частности, сравнение концентраций Pu-239,240 со значениями, измеренными в регионах, затронутых авариями на Фукусиме и в Чернобыле, показывает, что на некоторых из северных Маршалловых островов они значительно выше».

В 2018 году исследователи пошли дальше в поисках других источников радиационного риска: они сфокусировались на возможности попадания радионуклидов в организм с загрязненной пищей. Растительная часть диеты населения Маршалловых островов состоит почти исключительно из кокосовых орехов и пандано — фруктов, напоминающих ананас. Участники «Проекта K-1» собрали 200 образцов обоих видов плодов с 11 островов, где производились взрывы или куда выпадали радиоактивные осадки.

Ядерный-2 Входная табличка на атолле Бикини с подписью «50 лет бомбежкам Браво» (считается самым мощным из всех ядерных испытаний в истории США) Фото: UNESCO/Ron Van Oers

В этом случае ученые измеряли только присутствие цезия-137. «Он чрезвычайно растворим, он быстро соединяется с поверхностным слоем почвы и захватывается корнями растений, — говорит Руко. — После аварии на АЭС «Фукусима» японские власти установили предельно допустимый уровень концентрации этого изотопа в 600 Бк/кг во фруктах. Концентрация цезия-137 в некоторых образцах кокосовых орехов и пандано, собранных на Бикини, превысила 3700 Бк/кг».