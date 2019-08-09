Прямой эфир

Эксперты оценили рост стоимости бутербродов на Украине

0
Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость бутерброда с колбасой и маслом на Украине за год выросла на 16%. Об этом сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей страны Алексей Дорошенко. Рост потребительской инфляции за это время составил 8,7%, отметил эксперт.

В конце июня 2018 года 12 бутербродов (батон весом 500 г, 400 г вареной колбасы и 100 г сливочного масла) обходились в 63,2 гривны, или $2,5 по курсу Нацбанка. Сейчас те же 12 бутербродов обходятся в 73,6 гривны, или $2,9, написал Дорошенко в Facebook.

За год цена хлеба выросла на 30%, вареной колбасы первого сорта — на 14%, масла — на 12%.

В июле Дорошенко сообщил, что цена омлета за год снизилась на 10%. Сейчас цена трех порций — 21,3 гривны против 23,75 гривны год назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Набор для борща подорожал на Украине почти на 90% с начала года
На Украине «борщевая инфляция» в семь раз превысила официальную

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017