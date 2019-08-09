Эксперты оценили рост стоимости бутербродов на Украине

Стоимость бутерброда с колбасой и маслом на Украине за год выросла на 16%. Об этом сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей страны Алексей Дорошенко. Рост потребительской инфляции за это время составил 8,7%, отметил эксперт.

В конце июня 2018 года 12 бутербродов (батон весом 500 г, 400 г вареной колбасы и 100 г сливочного масла) обходились в 63,2 гривны, или $2,5 по курсу Нацбанка. Сейчас те же 12 бутербродов обходятся в 73,6 гривны, или $2,9, написал Дорошенко в Facebook.

За год цена хлеба выросла на 30%, вареной колбасы первого сорта — на 14%, масла — на 12%.

В июле Дорошенко сообщил, что цена омлета за год снизилась на 10%. Сейчас цена трех порций — 21,3 гривны против 23,75 гривны год назад.