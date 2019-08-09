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ЕС создаст инструкции по выявлению паспортов РФ у жителей Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Службы ЕС разрабатывают инструкции для работы с визовыми заявлениями, поданными жителями Донбасса с российским гражданством и для выявления выданных им российских паспортов. Об этом 9 августа «РИА Новости» сообщил источник в структурах ЕС.

По словам собеседника агентства, службы Еврокомиссии совместно с дипломатической службой ЕС и «в тесной координации с представительствами ЕС в Москве и Киеве работают над общим руководством для государств-членов и их консульств по идентификации, а также возможному непризнанию этих паспортов, что является компетенцией государств-членов». Он добавил, что помимо этого ведется разработка инструкций по обрабатыванию визовых заявлений, поданных в России и на Украине жителями Донбасса, получившими российские паспорта.

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В конце июня на саммите ЕС было одобрено заявление, в котором говорилось, что Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

22 июля член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

24 апреля российский президент Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. В пресс-службе Министерства иностранных дел России тогда сообщили, что жители Донбасса смогут запрашивать гражданство РФ без отказа от украинского при наличии последнего.

Позже российский лидер заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер. По его словам, нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители ДНР и ЛНР, чьи гражданские права практически полностью ущемлены. Путин подчеркнул, что своим решением Москва не намерена создавать проблемы новой украинской власти.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о своей независимости и образовании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, позже сменив ее название на Операцию объединенных сил.

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