Адвокат оценила выдачу паспортов жителям Донбасса с позиции Минских соглашений

Упрощенная процедура получения гражданства России жителями Донецкой и Луганской областей Украины не нарушает Минский протокол 2014 года о прекращении огня, рассказала «Известиям» адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Накануне 21 июля глава СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что Киев намерен ответить России на паспортизацию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, Украина рассматривает возможность введения национальных санкций.

«В Минских соглашениях нет положений о гражданстве. Любое государство может предоставлять свое гражданство людям как с иностранным гражданством, так и людям без гражданства», — сказала Мария Ярмуш.

С 2014 года жители Донбасса лишены защиты своих прав и законных интересов со стороны Украины, отметила юрист. Получение этими людьми гражданства России — это прежде всего возможность получить помощь и защиту со стороны России, добавила адвокат.



В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.

В конце апреля благодаря указу Путина возможность обзавестись российским гражданством получили жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР.