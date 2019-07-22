РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса

Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Сенатор подчеркнул, что Россия продолжит выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР, «лишенным права на защиту и соцподдержку в своей стране», передает «РИА Новости».

По его словам, Россия с равным успехом может предоставить такой режим для граждан любого другого государства или его частей.

«А санкции — дело пустое. Ответим», — заключил политик.

Ранее в понедельник глава СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что Киев намерен дать ответ РФ на паспортизацию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, Украина рассматривает возможность введения национальных санкций.

17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.

В конце апреля благодаря указу Путина возможность обзавестись российским гражданством получили жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР.