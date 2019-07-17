В ЛНР запустят электронную очередь на получение российских паспортов

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) создадут электронную очередь на подачу документов на получение российского гражданства. Об этом в среду, 17 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрия Першикова.

Уточняется, что электронная очередь уже была введена в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) с 1 июля.

«Сегодня уже назрел вопрос, чтобы подключиться нашим специалистам для того, чтобы у нас была электронная очередь здесь, как в Донецкой Народной Республике. В данный момент идут переговоры, мы получили технические задания от коллег из МВД, и в том числе будет задействован наш оператор», — отметил Першиков.

По его словам, в настоящее время рассматривается возможность привлечь местного мобильного оператора компанию «Лугаком» к справочным мероприятиям по паспортизации.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. Позднее глава государства заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители ДНР и ЛНР, чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены. При этом Путин подчеркнул, что своим решением Москва не намерена создавать проблемы новой украинской власти.

Спустя неделю президент России подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 1 мая.

29 апреля в Ростовской области открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР. На следующий день открылся второй паспортный центр — для жителей ДНР. Как уточнили в МВД РФ, жители Донбасса смогут запрашивать российское гражданство без отказа от украинского при наличии последнего. Документы подаются через представителей на территории самопровозглашенных республик и доставляются в центры в Ростовской области. Срок рассмотрения заявки составляет не более трех месяцев.