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Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям Донбасса

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Фото: TASS/AP/Evgeniy Maloletka
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Командование украинской операции объединенных сил (ООС) направило на передовую снайперов, разрешив им стрелять по мирным жителям и военнослужащим самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в субботу, 10 августа, заявил начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

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«Командование оккупационных войск рассылает указания в подчиненные соединения об отправке на передовую снайперских пар для ведения огня по нашим защитникам», — цитирует его «Донецкое агентство новостей».

Безсонов отметил, что в указаниях говорится о праве снайперов «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности». По его словам, такие указания украинского командования нацелены на активизацию военных действий, а также противоречат не только условиям нового перемирия, но и международным конвенциям.

Ранее 10 августа Безсонов заявил, что украинские силовики укрепляют свои позиции в районе Мариуполя. По его словам, это может привести к новому витку конфликта. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) рассказали, что командование украинской армии перебросило в зону конфликта на востоке Украины танки, гаубицы и боевые машины пехоты (БМП).

В Донбассе 21 июля вступил в силу очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным. Договоренности формально включают в себя запрещение любого ведения огня, а также ответственность лиц за нарушение режима тишины. Меры по соблюдению перемирия согласовали на переговорах контактной группы в Минске 17 июля.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.

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