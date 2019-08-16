В ДНР сообщили об обстреле окраины Горловки ВСУ

Окраина города Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), подверглась обстрелу со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По его словам, инцидент произошел в пятницу, 16 августа, около 18:15 по местному времени (совпадает с мск). Удар был нанесен по населенному пункту Доломитное, передает «РИА Новости».

«Выпущено 12 мин калибром 120 мм», — сказал представитель самопровозглашенной республики. В общей сложности, отметил он, обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины подверглись районы трех населенных пунктов ДНР.

12 августа в управлении народной милиции предупредили, что ситуация в Донбассе находится на грани очередного витка эскалации конфликта.

С 21 июля в Донбассе действует режим прекращения огня. Тем не менее из региона поступают сообщения об обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. 11 августа сообщалось об обстреле Горловки украинскими военными.

Вооруженный конфликт между украинскими военными и жителями Донбасса продолжается с 2014 года. После госпереворота на Украине жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании Донецкой и Луганской республик. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.