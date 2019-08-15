Из ДНР и ЛНР пришло более 60 тыс. заявлений на получение паспорта РФ

МВД РФ приняло более 60 тыс. заявлений на получение гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 15 августа сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Главного управления по вопросам миграции МВД Валентину Казакову.

«На сегодняшний день более 60 тыс. заявлений подано от жителей ДНР и ЛНР, получили гражданство более 25 тыс. человек», — сказала Казакова и отметила, что количество желающих получить российский паспорт растет.

Накануне сообщалось, что почти 10 тыс. жителей ДНР смогли получить российское гражданство.

С 14 июня жители ДНР начали получать российские паспорта, оформленные в упрощенном порядке, а с июля в республике заработала электронная очередь на подачу документов. Воспользоваться услугой можно в 47 отделениях связи. Выдача готовых паспортов производится на территории Ростовской области.

24 апреля российский президент Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. В пресс-службе Министерства иностранных дел России тогда сообщили, что жители Донбасса смогут запрашивать гражданство РФ без отказа от украинского при наличии последнего.

Позже российский лидер заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер. По его словам, нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители ДНР и ЛНР, чьи гражданские права практически полностью ущемлены. Путин подчеркнул, что своим решением Москва не намерена создавать проблемы новой украинской власти.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).